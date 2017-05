Mann dømt til åtte og et halvt års fengsel for overgrep mot over 70 barn

- Det ser nifst ut. Dette er noe man bare leser om skjer andre steder. Jeg antar det er et område på omlag fire kvadratkilometer som brenner. Husene mine er utenfor fare nå, men det er ekkelt når du får det så nært innpå, sier Kurth Olav Fallmyr.

Mandag morgen brøt det ut lyngbrann i Nærøy . Fallmyr bor i området mellom Ottersøy og Holand, og forteller at det også brenner i skogen.

- Det kryr av mannskap her

- Det er ni-ti bolighus i området. Nå kryr det av mannskaper i området som jobber med å få kontroll på brannen. Vi venter også på at helikopteret skal komme fra Værnes. Jeg har hatt god kontakt med hjelpemannskapene og har fått god informasjon hele veien.

- Tar vare på hverandre

- I en sånn situasjon må alle ta vare på hverandre og hjelpe til. Jeg kommer ikke til å forlate stedet. Det har gått bra så langt, og folk er rolige. Heldigvis er min min mor og far som begge er i 80-årene ikke hjemme i dag, sier Fallmyr.

Jarle Magnar Svein Arntsen og hans kone bor på gården Høgda i Holandsli. Han opplyser at det bor rundt 20 personer langs den tre kilometer lange veien fra Ottersøy til Holand.

- Dramatisk

- Brannen var ikke mer enn 20 meter fra uthuset vårt da den ble slukket. Det begynte å komme ganske nært.

Mandag ettermiddag er han hjemme på gården.

- Det var litt dramatisk med det samme vi oppdaget brannen, men det ble slukket såpass raskt at det ikke ble behov for evakuering. Faren er over for huset vårt, men jeg ser at brannen har spredt seg opp i fjellet, sier Arntsen.