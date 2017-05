- Situasjonen er veldig dramatisk

FN fortviler over at verden ikke gir mer til sørsudanske flyktninger

Saken oppdateres.

- Jeg er på tur hjem nå. Vi setter kriseledelse i kommunen og forbereder oss på at vi må evakuere flere hus dersom brannen sprer seg ytterligere. Det blåser stiv kuling og det er tørt i området. Dersom det blir snakk om evakuering vil vi sørge for at folk kan ta inn på hotell og at de får forpleing der, sier Steinar Aspli.

Frykter spredning

Han fikk melding om lyngbrannen i kommunen da han var på tur til Steinkjer i formiddag. Kommunen har detaljerte planer for hva de skal gjøre dersom det blir behov for å evakuere. Det ledelsen i kommunen frykter er at brannen skal spre seg over fjellet.

Les også: Bruker hageslange og bøtter med vann for å redde huset.

- Det er veldig dramatisk

- Folk driver nå og vanner husene for å være forberedt. Brannen er i ferd med å spre seg over fjellet over til Nærøysundet. Det er veldig dramatisk. Det skal blåse friskt til i kveld, før det roer seg. Så skal vinden ta seg opp igjen tirsdag morgen, sier Aspli.

Les også: - Det ser nifst ut

Han håper å unngå eva kuering av folk.

- Nå er de seks husene som var truet tidligere i dag utenfor faresonen. Så blir det en fortløpende vurdering hva vi gjør utover kvelden og natten, sier Aspli.

Blir det snakk om evakuering, er det Bakkalandet hotell i Kolvereid som vil bli benyttet.