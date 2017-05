Brannen i Nærøy blusset opp igjen

Saken oppdateres.

Tidligere tirsdag fortalte politiet til Adresseavisen at lyngbrannen i Nærøy var under rimelig kontroll, men at det fortsatt ulmet i lyngen.

Tirsdag ettermiddag blusset brannen opp igjen.

- Det blusset opp for et par timer siden, og helikopter ble brukt for å hjelpe med slukkinga, sier operatør Dag Kåre Ditlev ved 110-sentralen i Nord-Trøndelag til Adresseavisen litt etter klokka 17.

- Helikopteret har nylig avsluttet sin innsats, og mannskaper på bakken jobber nå med å slukke ulmebranner på toppen av fjellet, fortsetter Ditlev.

Sterk vind

Brannen ser nå ut til å være under kontroll igjen, sier Ditlev. Været gjør imidlertid slukkingsarbeidet vanskelig.

- Det blåser opp til kuling i kastene, så det er utfordrende. Det skal komme regn senere, så vi får se hvordan det slår ut, sier Ditlev.

Tørt

Brannen oppsto mandag formiddag, og på et tidspunkt var det fryktet at den kunne spre seg til bebyggelse i nærheten.

Selv etter at faren var over for folk og hus, har det vært en utfordring for brannmannskapene å få slukket brannen fullstendig.

Svært tørr lyng, sterk vind og ulendt terreng gjør slukingsarbeidet vanskelig.

