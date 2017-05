Garasjeanlegg og biler brant ned i Steinkjer

Brann i åkerkant i Nærøy under kontroll

Saken oppdateres.

Nødetatene fikk onsdag morgen flere meldinger om brann i Løsmarka i Steinkjer. Klokken 07.15 bekrefter politiet på stedet at et garasjeanlegg har brent ned. Adresseavisens fotograf får opplyst at tre biler er totalskadd.

- Det er flere garasjer som står sammen. Mannskapene på stedet har satt i gang slukking, opplyste 110-operatør Alexander Tangen like etter at de ankom stedet klokken 06.50.

En av de første innringerne sa at flammene slo ut av garasjeanlegget, forklarer operasjonsleder Lars Letnes i Trøndelag politidistrikt.

Den kraftige brannen førte til at store deler av Steinkjer ble røyklagt. Klokken 07.30 jobber brannvesenet med etterslukking.