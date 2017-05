Mann ble fastklemt under personbil i Nærøy

Saken oppdateres.

Politiet skriver på Twitter at nødetater rykket ut til Nærøy etter en melding om at en mann i 20-årene hadde blitt fastklemt under en personbil.

Politiet skriver videre at mannen er frigjort. Han blir fraktet til Sykehuset Namsos med luftambulanse. Han skal være ved bevissthet, men skadeomfanget er ukjent.

Ulykken skal ha skjedde i forbindelse med reparering.