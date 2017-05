Ila 17 forenklede forelegg på to timer i Verdal

Saken oppdateres.

Utrykningspolitiet gjennomførte fredag kveld laserkontroll på fylkesvei 72 ved Lysthaugen i Verdal. Kontrollen ble foretatt i en 60-sone i tidsrommet 18.00 til 20.15. Det endte i 17 forenklede forelegg.

- Nedslående

- Selv om vi vet at det er en god del trafikk på fredag ettermiddag og kveld er dette nedslående tall, sier Monica Ravlo, operasjonsleder i Nord-Trøndelag politidistrikt.

- Kontrollen er blitt foretatt på et sted der det er en del bebyggelse og boliger, så det er en grunn til at det er 60-sone på strekningen. At det er såpass mange som går inn i kontrollen i et sånt område er ikke bra.

Berget så vidt lappen

Kveldens største fartssynder ble målt til 84 kilometer i timen.

- Grensen for å miste førerkortet i 60-sonen er 86 kilometer i timen, så sjåføren var heldig og berget lappen så vidt.

Ravlo sier at det ikke blir siste gang de skal kontrollere strekket.

- Med tanke på resultatene i kveld blir vi nødt til å prioritere dette.