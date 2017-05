Saken oppdateres.

Det er stengt mellom Kopperå og Storlien etter et sprengingsuhell skriver Bane Nor på Twitter. Det blir satt opp buss for tog inntil videre. Bane Nor anslår åpning fra klokka 10.

- En sprengning førte til at sporet ved Storlien stasjon ble skadd torsdag ettermiddag. Vi får en ny prognose om banen kan åpne fredag formiddag, sier pressevakt Olav Norli ved Bane Nor.

- Jeg vet ikke noe om selve hendelsen, sier han.