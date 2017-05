Alvorlig trafikkulykke i Verdal

Sju innbrudd på to dager i Indre Namdal

Mann dømt til sju års fengsel for to voldtekter

Saken oppdateres.

- Trafikkulykke på E6 ved Koa i Verdal. En lastebil og en personbil er involvert. En person er fastklemt. Nødetater er på tur, meldte politiet på Twitter klokken 11.59 tirsdag.

- E6 sør for Røra er sperret. Omkjøring er skiltet, melder vegvesenet.

Omkjøringen går om Leksdalsvatnet.

Ulykken har skjedd på E6 rett ved Koa Camping.

- Alvorlig

- Føreren av personbilen er nå tatt ut ut av kjøretøyet og det er igangsatt hjerte- og lungeredning på stedet, sier operasjonsleder Bård Krogstad i politiet.

Veien vil bli sperret en god stund. Det er mange utrykningskjøretøy i området.

- Det er ingen andre involverte enn førerne av de to kjøretøyene, sier Krogstad.

Luftambulanse ble sendt til stedet.

- Kom over i motsatt kjørefelt

- Personbilen var på vei nordover på E6. Vitner har sagt at bilen kom over i motsatt kjørefelt etter at den kom ut fra tunnelen, sier innsatsleder Eirik Johannesen til adressa.no.

Fører av vogntoget skal være uskadd.

- Krimteknikere jobber nå på stedet. Ulykkesgruppa er på tur. De skal gjøre sine undersøkelser så veien blir nok stengt et par timer, sier Johannesen.