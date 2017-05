Nå setter RBK-treneren på bremsen for alle endringene

Kjørte for tett inntil bilen foran, mistet førerkortet

Utrykningspolitiet oppdaget i ettermiddag en lastebil på Langstein i Stjørdal som lå altfor tett inntil personbilen foran. Det førte til både anemeldelse og førerkortbeslag.

- Det skjer ikke så ofte at politiet kommer over slike tilfeller fordi de gjerne er vanskelige å oppdage. Det må gjøres en tidsmåling for å avdekke forholdet. Men vi kikker alltid etter slike overtredelser fordi det medfører stor trafikkfare, sier operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Ole Tuset.