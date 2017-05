Kvinne omkom i trafikkulykke i Inderøy

Sju innbrudd på to dager i Indre Namdal

Saken oppdateres.

Den kvinnelige føreren av en personbil omkom etter å ha krasjet med en lastebil rett nord for tunnelen ved Koa.

Politiet varslet om ulykken klokken 11.59 tirsdag:

- Trafikkulykke på E6 ved Koa. En lastebil og en personbil er involvert. En person er fastklemt. Nødetater er på tur, meldte politiet på Twitter.

- E6 sør for Røra er sperret. Omkjøring er skiltet, meldte vegvesenet. Omkjøringen gikk om Leksdalsvatnet.

- Krimteknikere jobber nå på stedet. Ulykkesgruppa er på tur. De skal gjøre sine undersøkelser så veien blir nok stengt et par timer, sa Johannesen til adressa.no klokken 13.

Klokken 14.45 melder politiet at E6 ved Koa er åpen igjen.

Ulykken skjedde på E6 rett ved Koa Camping.

Forsøkte gjenopplivning

Veien ble sperret en god stund. Det var mange utrykningskjøretøy i området.

- Det er ingen andre involverte enn førerne av de to kjøretøyene, sa operasjonsleder Bård Krogstad i politiet.

En eldre kvinne ble tatt ut ut av kjøretøyet og det ble igangsatt hjerte- og lungeredning. Luftambulanse ble sendt til stedet.

- Kom over i motsatt kjørefelt

- Personbilen var på vei nordover på E6. Vitner har sagt at bilen kom over i motsatt kjørefelt etter at den kom ut fra tunnelen, sier innsatsleder Eirik Johannesen til adressa.no.

Fører av vogntoget skal være uskadd.