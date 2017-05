Fly fra Bergen på vei til Værnes kolliderte med fugl

Saken oppdateres.

Fredag 12. mai kolliderte et Norwegian-fly fra Bergen til Trondheim med en fugl. Skadene var så omfattende at flyet måtte tas ut av trafikk. I flymiljøet omtales slike hendelser som birdstrikes.

Fant ikke fuglen

Avinor på Trondheim lufthavn Værnes er kjent med episoden, men har ennå ikke mottatt noen rapport etter hendelsen.

- Det ble ikke funnet noen rester av fugl på flyplassen, men flyet ble i alle fall stående en stund for inspeksjon, sier operativ sjef i Avinor, Thomas Wintervold.

- Svært sjelden farlig

Norwegian bekrefter også at de hadde en såkalt birdstrike den dagen, uten at de ønsker å komme med detaljer om den konkrete hendelsen.

- En sjelden gang hender det at et fly blir truffet av en fugl. Det er svært sjelden farlig fordi fly tåler utrolig mye. Selv om det som regel er helt udramatisk kan det ofte merkes om bord ved et dunk eller litt svidd lukt hvis en fugl har truffet en motor, skriver kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss i Norwegian i en e-post til Adresseavisen.

Ble stående i to døgn

The Aviation Herald, et nettsted som følger nøye med på hendelser innen flytrafikk over hele verden, skriver at landingen gikk problemfritt, men at flyet ble stående på bakken i 52 timer fordi den ene motoren hadde fått skader. Til dette svarer Tonje Næss i Norwegian på generelt grunnlag.

- Dessverre skjer det av og til at flyet har fått en så stor bulk eller annen skade at flyet må gjennomgå flere sjekker og eventuelt repareres, men ofte kan flyet også fly videre. Sikkerheten kommer alltid først, uansett.

Sandlo en problemfugl

Statistikken fra Luftfartstilsynet viser at Flesland og Sola har flest birdstrikes av flyplassene her i landet. I 2016 ble det registrert 31 kollisjoner mellom fly og fugl på Værnes. Hittil i år er det kun registrert én hendelse.

- Når det er mistanke om birdstrikes så drar vi ut på plassen å leter. I de fleste tilfeller finner vi igjen rester av fuglen. I andre tilfeller kan fuglen være skadet og vi må avlive den. I 2016 var det mest sandlo som skapte problemer. Den er veldig liten og en kollisjon med slike fugler er ikke alltid så lett å merke på flyet, sier Wintervold.

Tester ut radar

På Værnes er det et tett samarbeid mellom tårnet og bakkemannskaper for å hindre at fugler bruker flyplassen som tilholdssted.

- Vi legger ned store ressurser på å gjøre antallet konflikter minst mulig. Det forskes stadig på nye metoder som kan gjøre flyplasser mindre attraktive for fugler. Nå tester vi også ut bruk av radar slik at vi lettere kan oppdage fugler i mørket, forteller Wintervold.

- Hvor farlig kan en kollisjon mellom fugl og fly være?

- Potensielt kan det være svært farlig. Flyet som nødlandet i Hudson River i 2009 hadde fått fugler i begge motorene. Men flyene i dag tåler veldig mye. Det er sjelden, også internasjonalt, at kollisjon mellom fly og fugl fører til alvorlige hendelser. Vi har ikke hatt alvorlige hendelser på grunn av birdstrikes på Værnes de siste årene, sier Wintervold.

