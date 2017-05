Han var en av tidenes beste, men nå huskes han for skandalene: – Jeg tror jeg er sterkere enn alkoholen. Det er det som er problemet

- Ventet bare på at bilen skulle knekke sammen

To biler i møteulykke i Åsen

Kjørte for tett inntil bilen foran, mistet førerkortet

To biler i møteulykke i Åsen

NATO får et nytt medlemsland

Saken oppdateres.

Politiet i Nord-Trøndelag varslet om hendelsen på Twitter klokken 14.04 torsdag ettermiddag.

De opplyser at ulykken skal ha skjedd ved ved Bergsveet i Åsen, i krysset mellom fylkesvei 753 og 102. To biler skal være involvert i det politiet omtaler som et møteuhell, og det var til sammen fem personer i bilene.

Alle kjøres til Sykehuset Levanger for kontroll, med tilsynelatende mindre skader, ifølge politiet.