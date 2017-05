Parkerte i hekk, blåste rødt og mistet lappen

Kjørte for tett inntil bilen foran, mistet førerkortet

Saken oppdateres.

- Klokken 01.45 fikk vi melding om at en bil sto plantet i en hekk ved et byggefelt i Levanger, sier operasjonsleder Ole Tuset i Trøndelag politidistrikt.

Da patruljen ankom stedet, var det ingen i eller ved bilen. Etter kort tid kom politiet i kontakt med en mann på en adresse i nærheten.

- Han mistenkes for å ha kjørt i beruset tilstand, og ble remstilt for blodprøvetaking. Vi har også gjennomført et avhør der han erkjenner å ha kjørt mens han var beruset.

Det var ikke store skader verken på sjåføren eller på bilen. Mannen i 30-årene fikk førerkortet beslaglagt.