Saken oppdateres.

Politiet meldte på Twitter kl. 17.45 om et sammenstøt mellom en moped og en personbil like utenfor Levanger. Mopedføreren skal være lettere skadet og ble kjørt til legevakta for en sjekk.

- Ulykken skal ha skjedd i et veikryss i et boligfelt. Både moped og personbil hadde lav hastighet, sier operasjonsleder Jan Frode Bjørvik ved Trøndelag politidistrikt.