Raddison-hotellet på Værnes evakuert etter brannalarm

Saken oppdateres.

Raddison blu hotellet på Værnes er lørdag morgen evakuert etter at det har gått en brannalarm.

Politiet meldte på Twitter klokken 06.08 at brannvesen og politi er på stedet etter at det gått en automatisk brannalarm, og at det er snakk om mulig varmgang i elskap.

- Man kjenner røyklukt, men vet ikke hvor det kommer fra. Brannvesenet leter på hotellet, sier operasjonsleder i politiet Rune Reinsborg lørdag morgen.

Ifølge Reinsborg er hotellet evakuert.