Anmeldt for besittelse av elektrosjokkvåpen i Verdal

Saken oppdateres.

Ståle Anderssen fikk 27 000 kroner i bot for å ha samlet måkeegg på Tautra. Anderssen var ikke klar over at fiskemåken som han samlet egg fra, var blitt fredet, kom det fram da saken gikk i Inntrøndelag tingrett.

Nå vil mange personer stille opp for å hjelpe Anderssen med boten. 168 personer vil spleise på å betale boten, skriver Trønder-Avisa.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter