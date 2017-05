Nå er Sjøheimevernets innsatsstyrke historie

Saken oppdateres.

Stjørdal

Med det markeres nedleggelsen av innsatsstyrken, som har vært en av Sjøheimevernets (SHV) siste fire innsatsstyrker.

Sjef for HV-12, oberst Håkon Warø, medgir overfor Adresseavisen at det slett ikke er en god dag. Han peker på at nedleggelsen er en følge av Stortingets vedtak, og en ordre som må følges.

Talte til soldatene

Da han snakket til de 100 soldatene fra innsatsstyrken på oppstillingsplassen understreket Warø at det er en utrygg verden og at det den siste tiden også har skjedd ting som får følger helt ned på lokalt nivå på Værnes.

- Som militær leder er noe av det du absolutt vil unngå å legge ned kapasiteteter du har bruk for, sier Warø.

- Det fortsatt er en jobb som skal gjøres og at de oppgavene må løses med de kapasiteter som finnes.

Opprettet i 2005

Sjøheimevernet ble opprettet i 1951 etter at forsvarsledelsen så behovet for bedre kystovervåking og kystforsvar. Blant de sentrale personene i oppstarten var profilerte personer som Leif Larsen, bedre kjent som Shetlands-Larsen.

Innsatstyrke Waxwing ble opprettet så sent som i 2005 og er en av de fire slike styrkene som har eksistert de siste årene. De tre andre opererer i Troms, i bergensområdet og rundt Oslo. Også disse er nedlagt eller vil bli nedlagt i løpet av den nærmeste tiden.

Vedtatt kutt

Nedleggelsen av SHV ble vedtatt da Stortinget sist juni vedtok langtidsplanene for forsvarssektoren, «Kampkraft og bærekraft». Innsparingen er etter det Adresseavisen får opplyst rundt 80 millioner kroner i året. Det samme som det koster å drive SHV. For å sette dette i perspektiv; det er ca. 10 millioner kroner mindre enn hva som skal brukes på militære musikkorps årlig de neste årene.

Warø snakket i sin tale til soldatene mandag også om de politiske beslutningene som er fattet, og at det kan komme nye beslutninger senere som endrer på ting. Blant annet har flere partier signalisert på sine landsmøter at de ønsker å opprettholde Sjøheimevernet

En rekke sentrale offiserer og tillitsvalgte i Heimevernet har tidligere fortalt Adresseavisen at de frykter at nedleggelsen av Heimevernet vil gå ut over sikkerheten rundt Kampflybasen Ørland flystasjon og Muligheten til å sikre mottak av allierte tropper og materiell i en eventuell krigssituasjon .

Trinn for trinn

- Vi må løse det oppdraget vi har fått med de kapasiteter vi har, og vi har fått ordre om å legge ned sjøheimevernet. Første del av dette skjer i dag, når vi markerer at innsatsstyrke Waxwing legges ned. I løpet av høsten legges også de to sjøheimevernsdistriktene i Nord- og Sør-Trøndelag ned, sier Warø til Adresseavisen.

Obersten understreker at han er glad for at mange av Waxwing-soldatene nå blir med over i Hv-12s innsatsstyrke Rype, eller fordeles på den vanlige HV-strukturen i kystkommunene i Trøndelag.