Har du sett en tøffere katt?

Mistenkt for promillekjøring etter utforkjøring i Meråker

Stjørdalsordføreren må tåle at alle følger med på det han gjør

Saken oppdateres.

Stig Tore Laugen filmet det spesielle dyredramaet i Nordbygda på Frosta fredag kveld i halv ni-tiden.

- Jeg og barna var på vei hjem fra bursdagsfeiring da vi plutselig så og hørte en rev som hveste på veien. Vi stoppet, og så ble vi oppmerksomme på en katt som sto og skjøt rygg på plena ved siden av, forteller Laugen til Adresseavisen.

- Ble nok ganske paff

Reven så ikke ut som om den la merke til bilen, og flyttet seg ikke for den.

- Jeg bestemte meg for å prøve å filme, og idet jeg trykte på opptaksknappen satte katta etter reven og showet var igang. Tror ikke reven hadde sett for seg at katta skulle sette etter den, og ble nok ganske paff... Etter å ha fått summet seg gikk den til motangrep, og rollene var ombyttet. Nå var det reven som jaktet katta. Katta kom seg unna, og etter å ha stått og «spekulert» ei stund stakk den av, sier han.

Etterpå fulgte reven etter bilen et stykke. Reven var liten og tynn, og Laugen mener at det må ha vært en valp.

Laugen hadde med seg fire barn i bilen, og sier at de alle fem fikk litt av en naturopplevelse.

- Så tam ut

Stein Ola Stene og familien eier den tøffe katten, som er en hannkatt ved navn Pusa.

- Vi så det ikke selv, men fikk se filmen til Laugen etterpå. Vi har nok ikke hatt reven så tett innpå huset før. Den ser ganske tam ut, sier Stene.

- Har dere en spesielt tøff katt?

- Nja. Vet ikke det. Den kan kanskje være litt kvass både mot folk og dyr, mener Stene.

Les flere historier om dyr her:

Her bryter hakkespetten seg inn

Andefamilie fikk livreddende haik med brannbilen

– Bjørnen må ha vært hundgammel

Kan dette være de siste vipene i Trondheim?

Gaupa drepte rådyr rett utenfor Edgars husvegg

Papegøyen Jack var på rømmen siden august - se hvordan det gikk da han skulle fanges

Frank Robert fikk et svært sjeldent møte med det som trolig var tre gaupeunger

Tok 5-kilos rugg med lakris