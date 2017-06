Se bildene fra Vømmølopptoget

Gytkjærs fristillelse fra 1860 München har ingenting å si for RBK

Det hele basert på karakterer og et univers med utspring i Hans Rotmos tekster om Vømmøldalen. Tema for årets Vømmølfestival er nemlig Jul i Vømmøldalen, og før festivalen er det solgt rekordmange billetter.

- Det var veldig god stemning rundt toget. Som vanlig var det mange kreative og fantastiske innslag, sier festivalsjef Svenn Erik Sagvold.

Vant for fjerde år på rad

Ikke overraskende var det Vømmøl Atletklubb som nok en gang stakk av med den gjeveste prisen i opptoget.

- Det var egentlig ikke tvil. De er i særklasse når det gjelder å utvikle underholdende og visuelle innslag, sier Marte Hallem.

Hun er leder for juryen som delte ut prisene i forbindelse med opptoget.

Storslått tablå

I alt atletklubben, som har sin base i Leksdal, 73 medlemmer, noe som gjør at det er mulig å skape store tablåer og innslag i opptoget. Det er langtfra første gang atletklubben tar med seg den gjeveste prisen. De har nemlig fått med seg hovedprisen de fire siste årene.

- De tar temaet for opptoget veldig på alvor, men samtidig er de tro mot selve vømmølsjela og tar opp samfunnstema, sier Hallem.

Fokus på eldreomsorg

Prisen for beste ekvipasje gikk til Porcelenstrand Stång og helsetun. Juryelederen snakker om et fargerikt innslag med enkeltaktører som er store formidlere.

- De hadde et godt gjennomført innslag i forhold til temaet i år. Samtidig satte de fokus på eldreomsorg, som er en aktuell sak i Verdal der det er stor debatt om dette, sier jurylederen.

Demonstrerte mot temaet

Ungdommene i Vømmeldalens radikale tok med seg prisen for beste gående innslag. Ifølge Hallem for et svært gjennomarbeidet innslag med gode tablåer som handlet om klasseforskjell.

- Det er en gjeng med gode skuespillere og formidlere, som har funnet sin nisje. De er mot ting. I år demonstrerte de mot selve temaet, jul to ganger i året er jo en uting, sier hun.

Stiklestad ble vømmøltiur

Eva-Gun Tromsdal fikk prisen som vømmølrøy for sin karakter Hanna Læggen, mens Jan Stiklestad i Vømmøl Atletklubb fikk prisen som årets vømmøltiur for sitt julebad.

Tvistvold og omegn jultrestellarlag AS fikk årets barnepris for sitt innslag med mange barn og unge i toget.