Brannen i klubbhuset på Remyra i Skogn slukket

Saken oppdateres.

- Dette er et 40 meter langt bygg hvor det har brent midt på, og her er det kjøkken og dusjer. Vi har ingen formening om brannårsaken på nåværende tidspunkt. Såvidt vi er kjent med skal det ikke ha vært folk eller arrangement her i går kveld, sier operasjonsleder Lars Letnes hos politiet i Trøndelag.

Letnes beskriver det som vindstille da politiet kom fram til stedet. Det var ingen fare for spredning og et godt stykke til nærmeste hus.

- Brannvesenet har gjort en formidabel innsats med å slukke dette raskt, sier operasjonsleder Lars Letnes.

Klubbhuset var overtent

Det var natt til lørdag at politiet meldte om brann i klubbhuset på Remyra i Skogn. Meldingen gikk ut klokka 03.15 og da var nødetatene på vei.

Like før klokka fire i natt ga operatør Nikolai Vatne hos 110-sentralen en situasjonsrapport:

- De siste opplysningene vi har her er at det er full overtenning. Vi har røykdykkere inne, og det er igangsatt slukking både inn- og utvendig.