Ber om fortsatt varetekt etter barnedødsfallet

Denne detaljen kan ha snytt Sverige for VM-medalje: – Hun kjente først sorg. Så gikk det over til raseri

Kvinne siktet for uriktig forklaring:- Holder fast på at hun ble voldtatt

Saken oppdateres.

Politiet har etterforsket barnedødsfallet gjennom hele sommeren, skriver Namdalsavisa (PLUSS). Etter at barnet døde er siktelsen utvidet fra grov vold til grov vold med døden til følge.\.

Det var natt til mandag 26. juni at politiet i Namsos ble kontaktet om at et lite barn hadde kommet inn til legevakta med alvorlige hodeskader. Barnets mor i 20-åra og stefaren i 30-åra, begge av utenlandsk opprinnelse, ble kort tid etter pågrepet av politiet og siktet for grov vold.

LES OGSÅ: Vil ha forlenget isolasjon for varetektsfengslet stefar

Barnet ble fraktet til St. Olavs Hospital, der hun lå i koma med store hodeskader. Livet til treåringen sto ikke til å redde. Onsdag 28. juni kom meldinga om at den lille jenta var død.

Har nektet straffskyld

Både jentas mor og stefaren har nektet for at de på noen måte kan ha forårsaket dødsfallet. Etter at døden inntraff, har politiet utvidet siktelsen fra grov vold til grov vold med døden til følge eller medvirkning dertil.

LES OGSÅ: Siktet mor ba om å bli løslatt fra varetekt

Politiet har etterforsket saken sommeren igjennom, og politiadvokat Trude Skogen i Trøndelag politidistrikt sier til Namdalsavisa at de akter å be om fortsatt varetektsfengsling av mora når siste periode utløper torsdag.

– Vi kommer til å be om ytterligere fire ukers varetekt for mora, sier Skogen.

Vurderer lengre varetektsfengsling

Stefarens varetektsperiode utløper 23. august, og politiet vil i god tid før det, vurdere om det blir aktuelt å be om forlenging av varetekt også for hans del.

– Vi har trykk på saken. Vi samler informasjon om hva som har skjedd, vi gjennomfører vitneavhør og foretar både taktisk og teknisk etterforskning. Kripos bistår oss fremdeles, opplyser Skogen.

LES OGSÅ: Få dager før jenta ble kritisk skadd og døde måtte hun til lege med ansiktsskader

Det er gjennomført tilrettelagte avhør av jentas to eldste søsken.

Skogen ønsker ikke å uttale seg om hva slags informasjon de har kommet med.

Så langt er den endelige obduksjonsrapporten ikke klar.

Barnevernet overtok omsorgen

Jentas mamma nedkom torsdag 3. august med et barn.

Kirsti Myrvang, leder i Midtre Namdal Samkommune barnevern, sier til Namdalsavisa at barnevernet har overtatt omsorgen midlertidig for babyen, som de har for de andre barna.

LES OGSÅ: Slik etterforsker Kripos barnedødsfallet

– Når foreldrene ikke kan ha omsorgen for barnet, plikter barnevernstjenesten å sørge for at omsorgen for barnet blir ivaretatt, og det har vi gjort. Det er vanlig at babyer i slike saker blir plassert i beredskapshjem for å få nærkontakt med voksne omsorgspersoner, opplyser Myrvang.