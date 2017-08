Starter flyrute fra Værnes til Tromsø

Dette høytrykket sørget for lengste varmebølge på 20 år

Saken oppdateres.

Det bekrefter administrerende direktør Stein Terje Dahl overfor AN.no .

- Nordlendinger og trøndere fortjener det. Vi har flere direkteruter til Bodø som vårt sørligste knutepunkt i dag. Når vi vet hvor mange tusen som flyr Bodø-Trondheim fra før, samtidig som togtrafikken øker og vi ser prisene på en del av rutene som er der, så mener vi det er et marked for et lavprisselskap å gå inn, sier han.

Ruten skal starte i Tromsø, og går innom Stokmarknes og Bodø på vei sørover og så samme vei tilbake. Det er satt opp daglige avganger unntatt lørdag.

Oppstart ser ut til å bli mandag 4. september og opereres med selskapets Dash 8-100, ifølge hangar.no.

