Det er et felles kommunestyremøte for de fire kommunene Leka, Bindal, Vikna og Nærøy,som er vedtatt tvangssammenslått, som får Johansen til å se rødt. Møtet skal avholdes på Leka 21. august.

Det varNamdalsavisasom først omtalte saken (saken ligger bak betalingsmur).

Oppfordret til folkeaksjon

Denne uken har han gått ut og oppfordret folk i øykommunen til å aksjonere. Blant annet gjennom et innlegg på kommunens hjemmeside.

I innlegget skriver ordføreren blant annet:Det er sånt uvettig maktmisbruk fra myndighetene som starter borgerkrigene i verden.

Han viser også til at samholdet i lokalsamfunnet i øykommunen står sterkere enn noen gang tidligere.

Adresseavisen snakker med en oppgitt ordfører torsdag ettermiddag. Han snakker om hvor meningsløst et slikt det er å avholde et slikt felles møte tre uker før valget. Møtet skal arrangeres i Herlaugshallen på øya.

- Jeg har oppfordret folk til å vise sin misnøye med vedtaket. Jeg tror ikke det vil bli snakk om å blokkere ferja, slik fylkesmannen har vært redd for, men at folk møter opp, sier han.

Før tvangsvedtakene, ulmet det om et vaklende flertall i Stortinget

- Når sentrale myndigheter vil avfolke Leka må vi si fra

Inge Nilsen, som er en av personene i aksjonskomiteen, sier det ennå ikker er klart hvordan de skal markere seg. Han ønsker heller ingen ferjeblokkade.

- Men når sentrale myndigheter tydeligvis har bestemt seg for å forsøke å avfolke Leka så må vi si fra, sier Nilsen.

Har ikke gitt opp

Øykommunen i Nord-Trøndelag har kjempet med nebb og klør mot en kommunesammenslåing. Leka-ordfører Johansen var en av dem som reagerte kraftig på fylkesmann Inge Ryans forslag om å slå sammen øykommunen Leka med de tre andre da det ble kjent 30. september i fjor.

Johansen viser til ulempene med å være et øysamfunn og at de er den eneste øykommunen, uten fastlandsforbindelse, som er vedtatt tvangssammenslått.

- Dette møtet har jeg virkelig måtte gå i meg selv for å greie å forholde meg høflig og sakelig til. Det føles helt respektløst. Vi fortjenter ikke å bli stående med lua i handa slik. Nå er jeg forberedt på møtet. Vi skal vinne kampen mot de jeg har kalt overgripere, sier Johansen, som blant annet raser mot Venstres Andre Skjelstad, som har vært en av dem som frontet kommunereformen.

- Vi har forholdt oss til storting og regjering i denne saken, men respekten for dem har virkelig tapt seg. Nivået på stortinget er tydeligvis så lavt at jeg ikke tror de har satt seg inn i hva dette faktisk innebærer for oss, sier Sp-ordføreren.

Loves Ap-støtte

Per Helge johansen forteller at kommunen har fått full backing fra Senterparti toppene på at tvangssammenslåingen vil bli reversert etter valget. Det samme signalet har han fått fra Aps Jonas Gahr Støre.

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol bekrefter signalet fra partiet.

- Leka har krevd å få fortsette som egen kommune. Hvis de fortsatt ønsker det med et nytt stortingsflertall etter valget, så vil Arbeiderpartiet repsektere det. Leka er uansett i en særstilling som liten øykommune. En arbeiderpartiledet regjering vil ha en kommunalminister som går i dialog med småsamfunn med særskilte utfordringer, skriver Kjerkol i en sms til Adresseavisen.