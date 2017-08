To personer fløyet til sykehus etter tank-eksplosjon

For noen måneder siden spurte Warholm folk på gaten om de visste hvem han var. Ingen svarte rett

Vigdis Hjorth sier hun har lest søsterens bok. Nå kommenterer hun den kort for første gang

Daglig leder risikerer tre års fengsel etter at Kris (56) døde

Sint Hareide beskyldte Listhaug for å lyve på direkten

- De stjal verdier for over 100 000 kroner

- De stjal verdier for over 100 000 kroner

Mathias Fischer: – Listhaug kan bli et problem

Saken oppdateres.

- Vi vet at det skjedde en gang mellom klokken 16 i går og klokken 8 torsdag morgen sier operasjonsleder Lars Letnes ved Trøndelag politidistrikt.

Han sier at det har blitt begått innbrudd i to ulike lokaler.

- Det ene er en snekker som har fått frastjålet en del utstyr, samt åtte dekk som tilhørte et par Mercedes-biler og dermed er forholdsvis dyr. Det andre er et verksted som har fått frastjålet laserutstyr, skjæreutstyr og annet tilsvarende godt over 100 000 kroner, sier Letnes.

LES MER:Da tyven ikke klarte å åpne safen med vinkelsliper brukte han en gravemaskin

Kom inn via rute

Letnes kan informere om av innbruddstyvene har tatt seg inn gjennom en rute i det ene lokalet. I det andre lokalet, som er veldig stort, har ikke politiet fått oversikt over hvordan tyvene har kommet seg inn.

- Vi holder på med åstedet nå. Vi skal avhøre daglig leder slik at vi får tatt ut anmeldelse, så skal vi undersøke stedet nærmere, sier han.

LES OGSÅ:Styreleder fortviler etter bodinnbrudd på Selsbakk og Byåsen

Leter etter svart varebil

Han informerer om at en svart varebil ble observert i området mellom 18 og 21 onsdag kveld, og at politiet nå er på utkikk etter bilen.

- Vi kan ikke vite om fører av bilen er involvert i hendelsen, men vi er interessert i å snakke med vedkommende.

Beskrivelser forklarer bilen som en Mercedes eller en Opel, og den skal ha noe på taket. Politiet ønsker tips fra eventuelle vitner.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter