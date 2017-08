- Kvinnen sier at det var tilfeldig at ting ble som de ble

Medaljehåpet lever for Filip Ingebrigtsen

Det tyske ekteparet som ble tatt med 2,6 tonn tomhylser i bobilen sin tidligere denne uka, er nå varetektsfengslet, melderNRK Nordland.

– Vi har bedt om varetekt i fire uker med bakgrunn i fare for gjentakelse, sier politiadvokat Margrete Torseter i Nordland politidistrikt til NRK.

Salten tingrett tok dette til følge, og dermed må paret tilbringe den neste måneden i fengsel i Norge.

Bobil full av tomhylser

Ekteparet i 60-årene ble stoppet i Kolvereid mandag kveld. Politiet oppdaget da at paret hadde bobilen sin full av tomhylser - nærmere bestemt 2,6 tonn. Tomhylsene har en verdi på omlag 52 000 kroner.

Politiet mistenkte en sammenheng med flere innbrudd på skytebaner i den siste tiden.

De to er nå siktet for innbrudd på nærmere 30 skytebaner i Nordland, og politiet vil etterforske videre for å finne ut om paret også kan stå bak flere innbrudd andre steder.

- Har delvis erkjent

Politiet vil foreløpig ikke gå inn på hva de to har sagt i avhør.

Advokat Hilde Guldbakke, som forsvarer den tyske kvinnen, sier til NRK Nordland at kvinnen delvis har erkjent forholdene.

- Hun sier at dette ikke var planlagt, og det var tilfeldig at ting ble som de ble, sier Guldbakke til NRK.

