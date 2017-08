Mye fest, fyll og slåssing

Saken oppdateres.

I løpet av natt til lørdag har det stadig vekk tikket inn meldinger om bråk i forbindelse med arrangementer i Nord-Trøndelag.

- Det har vært en del voldsbruk, men heldigvis er det ingen som er blitt alvorlig skadd. Sånn er det jo ofte når det er fest og alkohol inne i bildet, forteller operasjonsleder Monica Ravlo ved Trøndelag politidistrikt.

Kolvereiddagene utmerker seg i bunken av Twitter-meldinger. Her har det vært vold mot ordensvakter, forulemping av offentlig tjenestemann og feststøy.

- Alle sakene løste seg uten at vi måtte putte noen i arresten. Folk er blitt sendt hjem, sier Ravlo.

På Steinkjermartnan har det gått litt roligere for seg.

- Det har vært en del nachspielmeldinger nå på morgenkvisten. I tillegg var det to menn som var veldig uenige som kontaktet oss for å forhindre at det skulle utarte, forteller Ravlo.

I Stjørdal er det meldt om slåssing, ordensforstyrrelser og skadeverk på biler.

- I Stjørdal fikk vi melding fra beboere om at noen drev og skadet biler. Like etterpå pågrep vi to menn i 20-årene. Takket være observante folk fikk vi løst den saken veldig raskt, sier operasjonslederen.