Disse kameratene padler Norge på tvers - gummibåt

Saken oppdateres.

De tre kameratene Jørn Bjørn Augestad, Bujar Shala og Simen Øygard bruker helga på en litt spesiell padletur.

Startet ved Brudesløret

Fredag tok de gratisbussen til Storlien. I billige gummibåter har de lagt ut på en padletur Norge på tvers.

- Vi startet fredag ved Brudesløret rett ved svenskegrensa. Målet er å komme til Stjørdal i løpet av tre døgn. Litt av poenget er å bevise at man ikke trenger å dra verden rundt for oppleve et eventyr, sier Jørn Bjørn Augestad,.

Augestad har tidligere skatet den samme distansen. Her kan du se en video fra starten på den turen.

- Da jeg fortalte om skate-turen var det en av kameratene mine som mente vi burde prøve vannveien. Nå har vi kommet til Meråker og har tilbakelagt cirka en tredel av distansen. Det ble mange timer med bæring det første døgnet fordi bekkene var så grunne. Men etter demningen i Meråker har det gått veldig fint. Nå er det bare å følge strømmen og kose seg, forteller Augestad lørdag.

Har med maskot

Sikkerhetsutstyr som hjelm og redningsvester er på plass. De har også med seg en reservebåt.

- Så har vi Nelson da. Det er en oppblåsbar ape som er vår maskot på turen.

Går alt etter planen, skal de tre turkameratene ankomme Stjørdal sent søndag kveld.

