Travelt for politiet på Steinkjermartnan

Saken oppdateres.

Natt til søndag er det politiet i Steinkjer som har hatt mest å henge fingrene i. På Twitter melder de blant annet om trusler, slåssing og høylytt krangling.

- Dette var vel omtrent som forventet. Vi er fornøyd med at ingen er kommet til alvorlig skade. Vi har pågrepet en person etter en voldsepisode og to sitter inne for beruselse, forteller operasjonsleder Monica Ravlo ved Trøndelag politidistrikt.

Her er et utvalg av nattens Twitter-meldinger fra Steinkjer:

Kl. 02.24. Steinkjer sentrum. 17-åring bortvist fra sentrum. Dette da han truet og forsøkte å slå en annen person. — Politiet N-Trøndelag (@politiNTrondops) August 13, 2017

Kl. 02.15. Steinkjer jernbanestasjon. Melding om utløst innbruddsalarm. Tre personer inne på stedet. En person pågrepet for voldsutøvelse — Politiet N-Trøndelag (@politiNTrondops) August 13, 2017

Kl. 03.06. Steinkjer sentrum. Tenåring innbringes etter at han ikke etterkom politiets pålegg. Politilovens §8. — Politiet N-Trøndelag (@politiNTrondops) August 13, 2017

Kl. 03.03. Steinkjer sentrum. To voksne menn bortvist fra sentrum etter at de stod og kranglet. Ingen skadd, men ufin oppførsel. — Politiet N-Trøndelag (@politiNTrondops) August 13, 2017