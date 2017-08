Trailer og personbil i frontkollisjon ved Namsos

Feiret med norsk flagg - men spansk storavis skrev at Filip Ingebrigtsen er fra et helt annet land

Saken oppdateres.

En trailer og en personbil har kollidert på fylkesvei 17 i Namsos. Politiet fikk melding om ulykken klokka 9.34.

Frontkollisjonen skjedde ved Fjær sør for Bangsund.

FV 17, Fjær/Bangsund. Trafikkulykke. Trailer og personbil involvert. Nødetater på tur til stedet. — Politiet N-Trøndelag (@politiNTrondops) 14. august 2017

Tre personer involvert

- Tre personer er involvert i ulykken, to satt i traileren og én i personbilen. Bilføreren i personbilen er kjørt til Sykehuset Namsos sykehus. Skadegraden er uklar. De to i traileren får tilsyn av helsepersonell på stedet. Skadegraden er uklar også for dem, sier operasjonsleder Morten Mørkved i Trøndelag politidistrikt til adressa.no klokka 10.15.

- Hva vet dere om hendelsesforløpet?

- Vi har snakket med vitner som har sett ulykken. Vi har en formening, men kan ikke gå ut med mer om dette ennå. Vi sender krimteknikere og ulykkesgruppa til Statens vegvesen for å undersøke på stedet, sier Mørkved til Adresseavisen.

Klokka 10.50 er det foreløpig ikke noe nytt om tilstanden til bilføreren som er sendt til sykehus i Namsos.

Stenger veien

Traileren ble liggende på siden etter ulykken. Det er 80-sone der ulykken skjedde. Veien er stengt på stedet, melder Namdalsavisa. Omkjøring skjer via fylkesvei 760 i Grong.

Veien vil forbli stengt inntil videre. Det er uklart hvor lenge, melder politiet på Twitter klokka 10.37.