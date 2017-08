Dette er Trøndelags nye logo

Adegbenro på plass i Trøndelag: - Er her for å signere for RBK

Adegbenro på plass i Trøndelag: - Er her for å signere for RBK

Saken oppdateres.

Deltagerne på havbruksmessen ble de første til å se den nye grafiske profilen til det som snart blir Trøndelag fylke.

- Det er ikke tilfeldig at vi har valgt nettopp denne arenaen for premieren. På marin sektor har Trøndelag vært samlet lenge. Dette er en sektor som er sterk i dag, men som får en enda mer sentral rolle i Trøndelag fremover, sier leder Anne Marit Mevassvik i fellesnemnda i Trøndelag fylkeskommune.

LES OGSÅ: Bli med Adresseavisen på tur i «nye Trøndelag»

Profilen, som er designet av Trondheimsbyrået Uredd, blir på Trøndelag fylkes nettsider beskrevet som en stilisert framstilling av fylkeskartet. Mange små elementer danner sammen det geografiske området Trøndelag, der de mange delene skal representere mangfold og samhold, står det skrevet.

De små prikkene plassert på kartet skal representere setene i Frostatinget, som i dag er spredt over hele fylket.

Fylkesvåpenet for nye Trøndelag fylket blir Olavskorset, som i dag er fylkesvåpen for Nord-Trøndelag. Det betyr at dagens fylkesvåpen for Sør-Trøndelag vrakes.

LES OGSÅ: Disse skal lede det nye Trøndelag