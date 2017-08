Utforkjøring på E6

Adegbenro på plass i Trøndelag: - Er her for å signere for RBK

Saken oppdateres.

En mann i 70-årene er bragt til et legekontor på Grong etter at han kjørte av veien nord for Namsskogan sentrum. Politiet meldte om hendelsen klokken 16.31, tirsdag ettermiddag.

Klokka 16.49 melder politiet at brannvesen og ambulanse-personell er på stedet, og at føreren av bilen er transportert vekk fra stedet.

- Ambulansepersonellet rapporterer at mannen er oppegående, og at han ikke klager over smerter. Vi kan ikke vite om han er skadd før han har blitt undersøkt, men det er grunn til å tro at det har gått rimelig bra, sier operasjonsleder Ole Tufet i Trøndelag politidistrikt.

Da Adresseavisen snakket med politiet litt over klokka 17 var de ikke kommet fram til stedet.

- Vi rykket ut fra Grong, og underveis vurderte vi det til at det ikke var nødvendig med utrykningskjøring i og med at pasienten har forlatt åstedet, sier han.

- Har dere noen formening om hva som har forårsaket utforkjøringen?

- Nei, ikke før vi har kommet fram til stedet, sier Tufet.

Operasjonslederen forteller at bilen ligger i grøfta, og ikke er til hinder for trafikken.

- Det blir sannsynligvis behov for bergingsbil, og da kan det bli korte perioder med arbeid på stedet.

