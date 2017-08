Lange ferjekøer på Rørvik

Her gjøres et nytt treningssenter klart til åpning

Saken oppdateres.

En ferjepassasjer opplyser at hun har stått i kø i nesten en time. Hun fikk komme om bord ferja til Flakk i 15.30-tida.

En annen bilist opplyser at han måtte stå over to ferjer før han fikk bli med. Han anslår at køen på veien var cirka 400 meter i 13-tida.

Operatør Kristin Ekren hos Vegtrafikksentralen er usikker på hvorfor det har dannet seg så lang kø på Rørvik-siden av ferjesambandet mellom Rørvik og Flakk.

- Men jeg har hørt at har vært fotballkamper, blant annet en cup på Ørlandet. Også er det nok en del hyttefolk, forteller hun.

Webkameraet til VTS har streiket, så hun er usikker på hvor lang køen er klokka 15.10 søndag kveld.

- Men da jeg sjekket for en times tid siden, strakk køen seg langt oppover veien.

Ekren tør ikke anslå hvor lenge det blir kø på området, eller hvor lang ventetid det er for de som står bakerst i køen.

