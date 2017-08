Nå skal fire kommuner slå seg sammen mot sin vilje

Saken oppdateres.

- Møtet er ikke frivillig, sa ordfører Per-Helge Johansen (Sp) i Leka da han åpnet fellesmøtet for alle fire kommunestyrene. Han understreker at kommunen hans er motstandere av sammenslåing.

- Leka er en liten og velfungerende kommune, sa han til forsamlingen. Han mener en liten kommune er en effektiv kommune. Han og mange andre håper på at et nytt stortingsflertall skal omgjøre tvangsvedtaket fra juni.

Også bindalsordfører Britt Helstad understreker at kommunen hennes ønsker at det nye Stortinget etter valget skal omgjøret tvangsvedtaket fra juni. Hun slo fast at Bindal også skal skifte fylkeskommune mot sin vilje, og bli en del av det nye Trøndelag.

- I dag samarbeider vi mest mot nord, sa hun.

Innbyggerprotest

- Vi på Leka savner engasjement i de andre kommunene mot tvangssammenslåing, sa Ole Arnfinn Helmersen, representant for en innbyggeraksjon i Leka da han tok ordet før møtet kom skikkelig i gang. Han understreket at ordføreren har støtte i sin sin protest mot sammenslåingen.

Helmersen nevner spesielt frykten for dårligere helsetilbud med en kommunesammenslåing. Innbyggerne i Leka mener sammenslåing kommer til å gjøre det vanskeligere å bo i øykommunen og derfor føre til fraflytting.

Møtt med protestplakater

I to busser ble kommunestyrerepresentanene fraktet fra ferjekaien på Leka til møtesalen. Der ble de møtt med plakater om at ingen tjener på at Leka rakner og at tvang er et dårlig utgangspunkt for godt samarbeid. Folk Adresseavisen snakker med, sier at sammenslåing vil bety Lekas undergang.

I dag starter arbeidet med å få de fire kommunene på grensa mellom Nord-Trøndelag og Nordland til å bli én kommune. Det skjer med motvillige kommuner som ikke har kommer fram til sammenslåingen selv. Sammenslåingen er resultat av et tvangsvedtak i Stortinget i juni.

- Tvang gjør det så vanskelig

Men dette vedtaket kan bli omgjort dersom det blir et rødgrønt stortingsflertall etter valget. Bindalsrådmann Knut Toresen frykter et vakum før det nye Stortinget er på plass.

- Mange venter på stortingsvalget, og det er er vanskelig å få i gang arbeidet nå, sier han.

- Det blir ekstra utfordrende for oss dersom vedtaket blir stående, fordi sammenslåingen skjer med tvang.

- Tvangsvedtaket gjør dette så vanskelig, sier også rådmann Roy H. Ottesen i Vikna. Han tror det hadde blitt kommunesammenslåing uansett og syns det er synd at det skjer med tvang.

- Hadde vært kjempespennende

- Det hadde vært kjempespennende å arbeide med en kommunesammenslåing, men det er ikke bra at det skjer med tvang, sier Ottesen. Han mener samfunnet blir mer komplisert, og kommunene trenger folk i hele stillinger.

Fylkesmannen har kalt inn alle fire kommunestyrene i nordlandskommunen Bindal og de trønderske kommunene Vikna, Nærøy og Leka. På dagsorden står blant annet valg av kommunenavn.

Møte i protestkommunen

NRK-kjendisen Geir Helljesen er hentet fra Oslo for å holde orden på et felles temamøte om kommunereformen før det formelle felles kommunestyremøtet starter klokka 14.

Og når fylkesmannen inviterer til møte, skjer det i den svært motvillige kommunen Leka. Med sine snaut 600 innbyggere er øykommunen også den aller minste av de fire tvangskommunene.

Tidligere i sommer skrev ordfører Per-Helge Johansen (Sp) et innlegg der han oppfordret innbyggerne til aksjon mot dagens fellesmøte. I innlegget skriver han: «Det er sånt uvettig maktmisbruk fra myndighetene som starter borgerkrigene i verden»