Varetektsfengsles i to uker med brev- og besøksforbud

Saken oppdateres.

- Den siktede vil bli varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud, opplyser politiadvokat Anette Røsholdt til Adresseavisen etter at kjennelsen fra tirsdagens fengslingsmøte ble avsagt.

Mangler avhør av sentrale vitner

Røsholdt sier at politiet i retten ba om fire uker varetektsfengsel.

- Vi ba om fire uker på grunn av usikkerhet rundt når vi får gjennomført avhør. Vi vil derfor ta stilling til om vi vil begjære nye uker i varetekt etter disse to ukene.

Ifølge Røsholdt mangler politiet avhør av sentrale vitner i saken, blant annet av den fornærmede.

- Han er skrevet ut av sykehuset med mindre alvorlige skader. Han er ikke avhørt ennå, men vi ønsker å foreta dette så snart som mulig.

Aksepterte avgjørelsen

Rolf Christensen, siktedes forsvarer, sier at hans klient vedtok kjennelsen på stedet.

- Han aksepterer rettens avgjørelse. Han holdt fast i retten det han tidligere har sagt til politiet og han erkjenner handlingene, sier Christensen.

Christensen forteller at den siktede i avhør har gitt uttrykk for at motivet for handlingene er knyttet til sin families ære. Forsvareren kjenner ikke til når politiet eventuelt vil foreta nye avhør av den varetektsfengslede mannen.

Grov kroppsskade

Tirsdag ettermiddag ble det kjent at siktelsen mot mannen er utvidet til å gjelde grov kroppsskade.

- Det begrunnes med skadens omfang og at skaden er forøvd med et farlig redskap, sier Røsholdt.

Røsholdt vil ikke gi noe mer informasjon om hvilket type redskap som er blitt brukt.

Etterforsker sammenheng

Ifølge NRK har det kvelden i forveien skjedd en alvorlig voldshendelse i samme miljø fra landet gutten kommer fra. En ung jente skal ha blitt banket opp.

- Det er noe vi må etterforske de nærmeste dagene. Vi må finne ut om det er en sammenheng mellom disse hendelsene, og andre, sier Namsos-lensmann, Svenn Ingvar Viken til NRK.

Mandag morgen

Det var like før skolestart mandag morgen at en 15 år gammel gutt av utenlandsk opprinnelse ble angrepet av en mann over 18 år utenfor Namsos ungdomsskole.

- Det vi kan si er at det har vært en voldshendelse ved ungdomsskolen. Da vi ankom stedet var den fornærmede tatt hånd om av helsepersonell. Vi fikk beslutning om pågripelse, og en person er nå pågrepet og tatt inn til avhør, sier etterforskningsleder Line Marthe Fuglum Juliussen hos politiet i Namsos til Namdalsavisa.

Mandagskveld opplyser Christensen til Namdalsavisa at begge guttene skal ha visst av hverandre, men de er ikke i familie. På spørsmål om de har vært lenge i Norge sier Christensen at det har ikke hans klient. Det vises til at han snakker dårlig norsk, og at avhørene er gjennomført med tolk til stede.