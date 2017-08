Dødsvoldssiktet stefar fengslet i nye fire uker

- Vi er glade for at de har berget livet

Saken oppdateres.

Det var natt til mandag 26. juni at helsepersonell rykket ut til en bolig i Namdalen etter at ei tre år gammel jente var blitt skadd.

I over to døgn lå barnet i koma med kritiske hodeskader før hun døde på St. Olavs hospital den påfølgende onsdagen. Den døde jentas mor i 20-årene og stefar i 30-årene er begge siktet for å ha utøvd dødelig vold mot jenta. Dette nekter de for, og hevder at barnet pådro seg skadene da hun falt ut av en barneseng. De har begge sittet varetektsfengslet siden slutten av juni.

Tirsdag var ble stefaren fremstilt for en ny fengslingsperiode i Inntrøndelag tingrett. Som tidligere nektet han straffskyld, opplyser hans forsvarer Anders Kjøren.

- Han begjærte seg løslatt under fengslingsmøtet, sier forsvareren.

Den siktede, som sitter fengslet i Mosjøen fengsel, var ikke til stede i retten, men deltok i rettsmøtet via videolink fra fengselet.

- Har klienten din vært i flere politiavhør i forbindelse med saken?

- Nei, han har ikke samtykket til det, men i rettsmøtet ga han uttrykk for at han var villig til å svare på nye spørsmål, sier Kjøren.

Politiet ba retten om nye fire uker i varetekt for stefaren, noe dommeren tok til følge. Han kan derfor holdes i varetekt frem til 19. september, ifølge kjennelsen.

- Veldig skuffet

Den voldssiktede moren ble 10. august refengslet frem til 7. september. Denne kjennelsen ble anket til Frostating lagmannsrett, som mandag forkastet anken. I likhet med Inntrøndelag tingrett, mener lagdommerne at det er en «nærliggende fare» for at den siktede, om hun blir løslatt, vil kunne påvirke vitner i saken.

Kvinnen nekter også straffskyld for å ha utøvd vold mot datteren.

- Vi har hevdet at det ikke er skjellig grunn til å mistenke moren for det hun er siktet for. Hun er veldig skuffet over avgjørelse fra lagmannsretten. Varetektsperioden sliter mer og mer på henne, og hennes psykiske helse blir ikke bedre av å være i fengselet, sier advokat Torfinn Svanem, som forsvarer moren.

Kvinnen var høygravid da hun ble pågrepet av politiet, og fødte et barn 3. august - i varetektsperioden. Barnevernet har midlertidig tatt over omsorgen for babyen og de andre barna.