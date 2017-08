Kjørte 103 km/t i 60-sone

Varetektsfengsles i to uker med brev- og besøksforbud

Politiet i Nord-Trøndeleg melder på Twitter at UP gjennomførte to laserkontroller onsdag.

Først sto de i fire timer, mellom klokken 16.00 til 20.00, på E6 ved Trones i Namsskogan. Der er det 60-sone, og hele ni kjørte så fort at de mistet førerkortet. Høyeste hastighet ble målt til 103 kilometer i timen.

I tillegg ble det skrevet ut fire forenklede forelegg.

UP gjennomførte også laserkontroll på fylkesvei 17 ved Korsen i Namdalseid, også her i en 60-sone. Kontrollen her ble gjennomført i tidsrommet 17.30 til 21.00. Det ble foretatt tre førerkortbeslag, og høyeste hastighet var 88 kilometer i timen. I tillegg ble det skrevet ut 12 forenklede forelegg, høyeste fart på forlegg var 85 kilometer i timen.