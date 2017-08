- For mye følelser i kommunedebatten

Raser over Frp-valgomat: - Frp feilinformerer om Aps eldrepolitikk

Saken oppdateres.

En etter en ankom de trønderske listetoppene NRK og Adressas valgdebatt i Kimen torsdag kveld - der kommunereform, sentralisering og basepolitikk skal debatteres. Førstemann på plass var Frp-toppp i Sør-Trøndelag, Sivert Bjørnstad - for anledningen ikledd et "norske-flagg-slips".

- Bedre tjenester

Han tror kommunereform oppleves viktig for velgerne fordi de er opptatt av å ha gode tjenester.

- Målet med reformen er bedre tjenester. Og dette er det mange av de små kommunene som sliter med: De klarer ikke å rekruttere nok fagfolk til å fylle stillingene innen helse, omsorg, skole og barnevern. For å få til dette trenger vi større kommuner, og det vil være til innbyggernes beste, mener Bjørnstad.

- Har ikke de som er motsandere av sammenslåing skjønt dette?

- Problemet med debatten er at den har handlet for mye om hva de nye kommunene skal hete og hvor kommunehuset skal ligge. Det har blitt en debatt med for mye følelser, og det burde vært en fornuftsdebatt, fastslår Frp-toppen.

- Dårlig hørsel

På motsatt side av rommet står Per Helge Johansen (Sp), ordfører på Leka - som etter planen skal bli tvangssammenslått med Nærøy, Vikna og Bindal.

Han forsikrer at han på ingen måte har mistet kampviljen.

- Vi skal gjøre som RBK: Vi skal få det siste målet, og vi skal vinne. Vi har ingenting å tape på Leka. Hvis vi taper eksisterer vi ikke lengre. Det kan virke som at karene på Stortinget har dårlig hørsel, men de skal få høre oss helt til vi blir lyttet til, lover Johansen.

Han setter sin lit til at Ap og Sp kommer i regjering, slik at vedtaket om tvangssammenslåing oppheves.

- Vi har ett mål nå: Å reversere det dumme vedtaket. Derfor trenger vi en ny regjering, sier Johansen.

