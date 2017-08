Knallmåling for Frp – nedtur for samarbeidspartiene

Distriktspolitikk har blitt et hett tema i valgkampen, og til NRK og Adresseavisens valgdebatt i Kimen kom de fleste listetoppene direkte fra debatt i Lierne - om distriktspolitikk.

Tre tema skulle få opp temperaturen i salen: Kommunereform, Trøndelag som militær base og sentralisering. Flere av listetoppene i Nord - og Sør-Trøndelag var invitert, blant andre Sp-topp Marit Arnstad, Ap-topp Ingvild Kjerkol, Frp-topp Sivert Bjørnstad og Høyre-topp Elin Agdestein.

- 1100 år siden Hårfagre

Før debatten braket løs, uttalte Frps Sivert Bjørnstad til Adresseavisen at debatten om kommunereformen var altfor mye styrt av følelser, og at reformen handlet om bedre tjenester til innbyggerne.

Da debatten var i gang fikk Frp-toppen spørsmål om hva han syntes om omkampene som er varslet dersom det blir et regjeringsskifte:

- Det er 1100 år siden Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike, og til tross for det kjemper Ap og Sp med nebb og klør. Denne reformen handler om gode tjenester til innbyggerne, og dette får vi til best til større kommuner, sa Bjørnstad.

- Sint og provosert

Sp-topp Marit Arnstad i Nord-Trøndelag ga klart svar:

- Jeg tror folk blir provoserte og sinte når Frp latterliggjør de små kommunene, for eksempel når han trekker fram Harald Hårfagre. Mange mindre kommuner leverer gode velferdstjenester, se bare på Høylandet og Dovre. Dovre har vært best på barnevernsstjenester i Norge. Det er ikke sant at mindre kommuner ikke klarer å levere gode tjenester. Det er ikke slik at jo større man er, jo bedre er man, sa en engasjert Arnstad til applaus fra salen.

- Til vanlig er Senterpartiet opptatt av byråkratiet, men ikke her. Det er ikke nødvendig å ha 430 ordførere, 430 rådmenn, 430 skolesjefer og så videre. Debatten har vært styrt av hva de nye kommunene skal hete og hvor rådhuset skal ligge, mens dette egentlig handler om behovet for gode fagmiljø - som ofte kan være vanskelig i de små kommunene, repliserte Bjørnstad.

- Komisk sammenslåing

To distriktsordførere var også invitert til debatten: Vibeke Stjern (Ap) i Åfjord, som frivillig skal slå seg sammen Roan, og Leka-ordfører Per Helge Johansen (Sp)- som skal tvangssammenslås med Nærøy, Vikna og Bindal.

Etter et klipp fra Nytt på nytt, der Bård Tufte Johansen raljerte med sammenslåingsprosessen på Fosen, fikk Stjern spørsmålet:

- Var det så komisk som dette?

- Absolutt, hehe. Dette gir vel noe av svaret på hvorfor vi ikke klarte å finne sammen. Det har ikke vært lett. Og det skyldes mye oss selv. Men det ble også en veldig uhåndterlig og uforutsigbar prosess, og til slutt kom vi ikke lenger, fastslo Stjern og la til:

- Det startet med at vi skulle få så mange nye oppgaver. Det endte med at jeg får lov til å vie folk, men det er jeg lite interessert i.

