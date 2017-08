Fylkesmannen har nye innvendinger mot utfylling ved Værnes

Saken oppdateres.

Da kommunedelplan Langøra i Stjørdal kommune ble lagt ut til høring første gang i 2015, fremmet Fylkesmannen innsigelse. Som følge av det måtte Stjørdal kommune utrede blant annet konsekvensene for den utrydningstruede sjøørreten i området.

Bakgrunnen er at Avinor ønsker å utvide flyplassen med steinmasser fra utvidelsen av E6 nord mellom Ranheim og Åsen. Området som skal fylles ut er det gamle elveløpet sør for flystripa ved Langøra som er et meget viktig område for sjøørret.

Opprettholder gammel innsigelse

Etter ytterligere utredninger la Stjørdal kommune ut kommunedelplanen til høring for andre gang tidligere i sommer. Nå har Fylkesmannen avgitt ny uttalelse. Der opprettholdes ikke bare innsigelsen fra 2015, men det fremmes også en ny innsigelse.

Innsigelsen som opprettholdes, gjelder de to alternativene i kommunedelplanen som innebærer utfylling av gammelelva ved Langøra sør. Begrunnelsen er at en utfylling av det gamle elveløpet vil medføre at flere nasjonalt verdifulle naturverdier enten går tapt eller trues. Fylkesmannen mener at en ny rapport som viser planforslagets konsekvenser for sjøørret forsterker innsigelsesgrunnlaget.

Fremmer ny innsigelse

Den nye innsigelsen gjelder det såkalte alternativ 2, også det ut fra hensynet til sjøørreten.

Dette alternativet innebærer utfylling på vestsiden av Langøra og vil skåne gammelelva, sjøørret, fugl og strandengen på østsiden av Langøra sør. Men sjøørretkartleggingen viser at også en slik utfylling vil medføre negative konsekvenser for sjøørreten.

Fylkesmannen anfører imidlertid at dette muligens kan kompenseres ved å etablere en ny tilsvarende eksponert grunn bløtbunnssone på yttersiden av utfyllingen, men vil ha dette utredet. Inntil det er gjort, gjelder innsigelsen.

Dagens utløp av Stjørdalselva er kunstig. Tidligere svingte elva og rant ut lengre nord. Det gamle elveløpet er delt i to av flystripa, og det er den sørlige delen som forskerne sier er et svært viktig område for sjøørreten.