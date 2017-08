Tar distriktsopprøret til Kimen

Landslagssjefen etter Johaug-dommen: – Slutter den dagen jeg ikke synes jeg er riktig person for jobben

Saken oppdateres.

Den TV-sendte debatten starter klokken 19, og er den første av to debatter som arrangeres av NRK og Adresseavisen før valget 11.september.

Tre tema skal få opp temperaturen i salen: Kommunereform, Trøndelag som militær base og sentralisering. Flere av listetoppene i Nord - og Sør-Trøndelag er invitert, blant andre Sp-topp Marit Arnstad, Ap-topp Ingvild Kjerkol, Frp-topp Sivert Bjørnstad og Høyre-topp Elin Agdestein.

- Viktig for valgresultatet

Reportasjeleder Linda Bjørgan i NRK gleder seg til en spennende debatt.

- Kommunereformen er en av de viktige sakene for valgresultatet i Trøndelag. Spørsmålet om en opprusting eller nedrusting av Trøndelag som militær base er også veldig aktuelt, med tanke på at Værnes kan bli Natos største landbaserte base i Europa. Sentralisering og politireform er en annen sak som betyr mye for tryggheten befolkningen opplever. Både Adresseavisen og NRK Trøndelag har hatt flere saker på disse temaene de siste dagene, og disse vil nok også bli en del av debatten, tror Bjørgan.

- Blir det temperatur av dette?

- Ja. Selv om temperaturen rundt kommunereformen er i ferd med å gi seg litt, er det mye som ennå ikke er avklart. Kommunereformen er bare i startgropa, og vi vil helt sikkert få nye konflikter rundt dette, tror Bjørgan.

Plass til 400

- Klarer dere å fylle Kimen med publikum i kveld?

- Jeg tror nok dessverre folk begynner å bli litt mettet av valgkamp allerede. I Kimen er det plass til 400 mennesker, så vi klarer nok ikke å fylle hele salen. Politikerne vil komme med sine egne menigheter, men jeg håper og tror at også velgerne finner veien dit i kveld, sier NRKs reportasjeleder, som spår god stemning og het debatt.

Debatten sendes direkte på NRK 2.

- For første gang vil en slik valgdebatt i Trøndelag også sendes på riksdekkende TV. Både denne debatten og den som skal holdes på Byscenen 5.september vil bli sendt på NRK 2. Det er kjempespennende, synes Bjørgan.

Vert for US Marines

To ordførere er også invitert til å fortelle om statusen i sin kommune: Åfjord-ordfører Vibeke Stjern (Ap), som skal slå seg sammen Roan, og Leka-ordfører Per Helge Johansen - som skal tvangssammenslås med Nærøy, Vikna og Bindal.

Her kan du lese hva Stjern og Johansen svarte i Adresseavisens omfattende intervjurunde med 47 ordførere.

Ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes (Sp), er vert for US Marines og skal snakke om hvordan dette er i en tid med mer spenning mellom øst og vest.

I tillegg kommer listetoppene Åsta Marie Lande Lindau (KrF), Espen Teigen (Frp), Torgeir Strøm (SV), Ragna Vorkinnslien (Rødt), André Skjelstad (V) og Gjertrud Berg (MDG).