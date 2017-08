Forskere: Sysselsetting viktigere enn ledighet

Saken oppdateres.

Mens regjeringen kan glede seg over at arbeidsledigheten er på vei ned, gjør de samme tallene det vanskeligere for Ap å skape et inntrykk av dårlige tider i Norge, skriver Aftenposten. Arbeidslivsforsker Simen Markussen ved Frischsenteret mener diskusjonen om ledighet er en avsporing og at det er sysselsettingen som er viktig.

– Det er ikke fraværet av arbeidssøkere som sikrer velferden, men deltakelsen i arbeidslivet, sier han til avisen. Markussen mener det er for tidlig å juble for færre ledige, når andelen sysselsatte faller. Siden 1972 har sysselsettingen falt med 10 prosentpoeng blant menn i alderen 25–54.

Forskeren peker på effektivisering, teknologiske endringer og økte kompetansekrav som årsaker til det økende utenforskapet. Han tror ikke nødvendigvis det har en partipolitisk sammenheng.

– Dette handler om lange, tunge utviklingstrekk, som delvis skjer uavhengig av konjunkturer og av hvilken regjering som har sittet, forklarer han.

– Det er ingen som har klart å lage en ny politikk for dette hittil.