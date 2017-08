Vafler kjører karusell

Politimann kjørte i 180 km/t på fritiden for å ta råkjører

Bonde og oppfinner Ole Myhrene var lei av å ha for lite vafler når han fikk masse besøk på gården i Lier under den årlige jordbærfestivalen. Nå har han funnet løsningen - en vaffelkarusell.

Ikke det mest høyteknologiske på Agrisjå riktig nok, men en smart og effektiv maskin. Løsningen er syv vaffeljern montert på et hjul som roterer. Den som steker starter med å helle røre i det første jernet. Karusellen dreier litt, jernet lukkes og det neste vaffeljernet åpnes for å fylles med røre. Slik går det. Rundt og rundt.

150 plater i timen

Når stekeren holder jevnt tempo, er den første vaffelplata ferdig når stekeren har fylt det syvende jernet. Riktig fart er viktig. Et stekeren for treg, blir vaflene svidd. I løpet av en time stekes 150 plater. To og en halv plate i minuttet. Da kan man betjene en temmelig stor forsamling som er vaffelsulten.

- På jordbærfestivalen kommer 5000 mennesker til gården. Men det ble alltid for lite vafler. Nå er jeg pensjonist, og har fått tid til å gjøre noe med problemet. Hittil har vi solgt 15 slike vaffelkaruseller, syv av dem til Minnesota. Der borte er de glade i vafler, forteller Myhrene.

Allsidig oppfinner

Den oppfinnsomme mannen har laget konstruksjonen, men karusellene får han laget i Polen.

Syv vaffeljern kan være en tøff utfordring hvis de plugges i stikkontakten. Derfor er Myhrenes vaffelkarusell propandrevet.

Den pensjonerte bonden er opptatt av mer enn vafler. Han holder på med et prosjekt som handler om å desinfisere levende planter med damp. Dette er rettet mot gartnerbransjen. Faktisk finansieres utviklingsarbeidet av det amerikanske landbruksdepartementet, ifølge Myhrene. Men på Agrisjå er det altså vafler som er hetest.

