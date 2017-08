Ville beholdt lappen om han hadde kjørt 1 km/t saktere

Saken oppdateres.

Politiet gjennomførte i ettermiddag en fartskontroll på fylkesvei 773 ved Strindmoen i Snåsa. Fartsgrensen på stedet er 60 kilometer i timen.

2 bilister fikk forenklede forelegg for å ha kjørt for fort, mens en person fikk førerkortet beslaglagt. Vedkommende ble målt til 86 kilometer i timen, som er én kilometer over grensen for å beholde lappen.

Grensene for når man mister førerkortet er nedfelt i Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn, og avhenger av fartsgrensen på stedet.