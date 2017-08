IS-verdaling risikerer ti år i fengsel

Diana minnes på 20-årsdagen for sin død

Saken oppdateres.

Rettssaken skal gå i Oslo tingrett fra 2. oktober, og det er satt av tre uker til saken.

Sluttet seg til terrororganisasjon

Ut i fra tiltalen fremgår det at den 34 år gamle mannen er siktet for å ha sluttet seg til terrororganisasjonen ISIL (IS).

Verdalingen er tiltalt etter Straffelovens paragraf 147a, den såkalte terrorparagrafen.

Fra tiltalen fremgår det at han på samme tid er tiltalt for å ha deltat i ISIL. Han er ikke tiltalt for rekruttering.

Militære operasjoner

Grunnlag for tiltalen er at verdalingen oppholdt seg i Syria, blant annet i Al- Shaddadi, Aleppo-området og Raqqa.

- Sammen med bevæpnede personer tilknyttet ISIL, og deltok blant annet i militære operasjoner og væpnet vakttjeneste for ISIL inntil han reiste ut av Syria 30. april 2016 og ble pågrepet av tyrkiske myndigheter for ulovlig grensepassering, heter det.

Varetekt

34-åringen har sittet i norsk varetekt siden slutten av august i fjor, da han ble pågrepet ved retur til Norge.

Verdalingens forsvarer Siri Langseth, sier til Adresseavisen at han nekter straffskyld for begge punkter.