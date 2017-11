– Aldri bevist at gnister forårsaket brann

Saken oppdateres.

Selv om politiet konkluderte med at linebrudd med påfølgende gnistregn startet flatangerbrannen, hevder NTE at dette aldri er bevist, skriver Namdalsavisa i dag.

– Det er menneskelig å låse seg til en teori, og vi vil ikke bebreide politiet for å ha gjort det. Men det er aldri bevist at det var gnister fra strømlina som startet brannen i Flatanger.

Det sa advokat Anette Fjeld da hun fredag startet sitt innledningsforedrag i Namdal tingrett.

Hun representerer NTE Nett som sammen med sitt forsikringsselskapt Gjensidige, er saksøkt av fire forsikringsselskap etter Flatanger-brannen i januar 2014.

Sparebank 1, If, Tryg og Eika mener NTE Nett er ansvarlig for brannen og krever 80 millioner fra nettselskapet.

Etter at saksøkerne har brukt to dager i retten til å argumentere hvorfor NTE er ansvarlig for brannen, gikk Fjeld offensivt ut da dag tre av saken startet. Hun viste til at teorien om at gnistregn fra strømlina startet brannen, oppstod etter et vitneavhør morgenen etter.

– Jeg ber retten legge merke til dette, for det er fascinerende. Vitnet så aldri gnister. Vitnet så heller ikke hvor og når brannen startet. Vitnet så ikke brannen før ti minutter etter at den startet, sa Fjeld og la til:

– Likevel holdt politiet noen timer senere en pressekonferanse hvor denne teorien ble lansert. Uten at de hadde vært på åstedsundersøkelse.

Hun leste også fra politiets henleggelsesbrev hvor det står «Gnister kan være årsaken til brannen».

– Men politiet har ingen vitner som har sett brannen starte. Til tross for dette vippet politiet gnister opp til sannsynlig brannårsak. Vi mener bevisbyrden ikke er oppfylt, og at NTE derfor må frifinnes.