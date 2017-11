Leter etter jeger i Meråker

Gullet er sikret: Her er de elleve som skal sørge for skikkelig RBK-feiring

Saken oppdateres.

Politiet melder på Twitter like før klokka 18.30 at en mann på jakt har gått seg bort ved Sulåmoen nord for Meråker.

Norsk Folkehjelp er kalt inn for å hjelpe til med å finne mannen.

- Det var like før klokka seks at kona til mannen ringte politiet og sa at han hadde ringt henne og sagt at han ikke lenger vet hvor han er. Det er mørkt og han har gått seg bort, sier operasjonsleder Øystein Sagen fra politiet i Trøndelag.

Det er ifølge politiet satt i gang søk etter mobilen, i håp om å finne ut hvor han er.

- Han har svært lite strøm igjen på mobilen, så vi har bedt ham ikke bruke den mer enn nødvendig. Mannen er både godt kledd og i god form, sier Sagen.

Norsk Folkehjelp er nå på plass i terrenget.

- Letemannskap fra Norsk Folkehjelp er der, og politi fra Stjørdal er også der, for å lede og koordinere leteaksjonen, sier Sagen.

Klokken 19.20 er mannen ennå ikke funnet, og politiet melder at både politihunder og Norske Redningshunder blir sendt til Meråker.