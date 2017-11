Brann i bil

Klart for statlig nedslakting av villrein

Fadesen får store konsekvenser: - Jeg er forferdelig skuffet over RBK

Ingen løsning etter ny frist for Norske Skog

Obama sørger over Texas-ofre

Saken oppdateres.

Ingen personer kom til skade, melder Trøndelag politidistrikt på Twitter. Personene som var i bilen kom seg ut.

Klokka 18.20 melder politiet at brannen er slukket, og at bilen begynte å brenne under sleping. Det var ingen spredningsfare.

Bilbrannen skal ha skjedd på Vollaveien i Åsen, ikke langt fra E6 i Vuddudalen.

Bilberging er bestilt.