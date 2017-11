Disse selskapene vil bygge vei i Nord-Trøndelag

Fastlegeordningen er avhengig av tilskuddet per pasient - og det må økes

Saken oppdateres.

De siste ukene har anbudsprosessen rundt byggingen av bru over Beitstadsundet ført til heftige politiske diskusjoner. Det kinesiske selskapet Sichuan Road & Bridge (SRBG) leverte et anbud på 275 millioner kroner for den 580 meter lange brua, 41 millioner mindre enn det nest billligste anbudet.

LES OGSÅ: Marit Arnstad: - Vi har bare sett starten. Norge må følge nøye med

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag vedtok at kineserne likevel ikke fikk bygge brua. SRBG truet med å å gå til retten, og saken ble sendt til det nye fylkesrådet for Trøndelag.

I forrige uke ble det der vedtatt at kineserne skulle få være med videre i anbudskonkurransen, og i går kunne Statens vegvesen fortelle at det blir SRBG som skal bygge brua.

LES MER: Kinesisk selskap skal bygge trøndersk bru

Ni tilbud

Hele ni entreprenører har lagt inn anbud på veien videre langs Beitstadsundet, fra Strømnes til Malm. Denne delen av fylkesvei 720 er 5,7 kilometer lang. Det er kun norske selskap som har lagt inn tilbud.

- Vi har lagt ned mye tid og arbeid i tilbudsgrunnlaget, og det er veldig bra at konkurransen om kontrakten er så god. Nå skal vi gå gjennom tilbudene, sier Sagbakken, og legger til at signering vil skje i slutten av desember, skriver byggeleder Mari Sagbakken i Statens vegvesen i en pressemelding.

42 millioner i forskjell

Tilbudene som har kommet inn varierer fra 90 til 132 millioner kroner. Her er hele lista over entreprenørenes som ønsker å bygge veien:

Selskapet som får jobben vil få ansvaret for følgende elementer:

- Bygging av 5,7 km ny veg som er 7,5 meter bred

- Elektrotekniske anlegg

- Drenering

- Rekkverk

- Skilt

- Veglys

- Asfalt og vegoppmerking