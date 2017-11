Flere biler skadet av stige

Northug betaler fem menn for å hjelpe ham i Sverige

Her er det noen som faktisk liker veisalt

Elbiler utstyres med kunstig lyd: - Prøver å gjøre elbiler til et problem

Saken oppdateres.

- Vi fikk melding klokken 17.46 onsdag kveld om at det lå en stige på E6 nord for Verdal. En bilfører hadde kjørt over stigen, og punktert, forteller Lars Letnes, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Like etter kom en ny melding: En annen bilfører hadde kjørt over den samme stigen, og fått skader på bilens understell.

- Det skal ikke være snakk om personskade, sier Letnes.

Politiet varslet Vegtrafikksentralen, og en entreprenør dro ut å fjerne stigen.

Letnes sier at de så langt ikke vet hvordan stigen har havnet på E6.

- Sannsynligvis er det snakk om et hendelig uhell. Det spørs om noen mangler en stige, sier Letnes.