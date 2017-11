Tiggere sloss om tiggerplasser

Saken oppdateres.

Inne på YX-bensinstasjonen i Verdal gikk flere rumenere løs på hverandre med spader torsdag formiddag, forteller innsatsleder Rune Reinsborg ved tjenesteenhet Innherred ved Trøndelag politidistrikt.

- Som vi forstår det er det to grupperinger fra Romania, som er her for å tigge penger. Det har kommet en ny gruppe til Verdal, mens noen har vært her et lengre tidsrom. Nå er det uenighet om hvem som skal få drive geskjeften i Verdal, sier Reinsborg.

Politiet fikk flere telefoner torsdag formiddag fra vitner som fortalte om slåssing mellom flere personer ved bensinstasjon, og at det ble brukt forskjellige redskaper.

Vedtok bøtene

- Da vi kom dit hadde det roet seg ned. Ni personer ble innbrakt. Hele opptrinnet ble filmet av stasjonens overvåkingskamera, og vi har brukt det som grunnlag for å anmelde ordensforstyrrelsen. Fem personer var aktive i slagsmålet. De fikk derfor forelegg på 8000 kroner hver. Alle har vedtatt forelegget, sier Reinsborg.

Han forteller at de ni som ble tatt med til lensmannskontoret i Verdal, ble dimittert utover ettermiddagen i går etter at identiteten deres var kartlagt og forelegg vedtatt.

Reinsborg forteller at ingen ble skadd i slåsskampen, og at ikke noe ble ødelagt på bensinstasjonen.

Slo med snøspader

Politiet sendte flere patruljer til stedet etter at de fikk første melding om slåsskampen klokken 09.39.

- Det viste seg at de har kranglet inne på bensinstasjonen, og de har brukt gjenstander som bensinstasjonen selger. Det ble slått med snøspader, sier Reinsborg, og legger til at det både var kvinner og menn involvert i hendelsen.

- Kom som et sjokk

Hørte roping Kevin Johnsen, som jobber på bensinstasjonen, sto og lagde vaffelrøre på kjøkkenet da han hørte roping.

- Ei som jobber her til vanlig var tilfeldigvis innom for å hente kaffe. Hun så at de sloss som bare det. Hun, jeg og ei til prøvde å gripe inn, men da de begynte å slå med spadene som vi selger her på stasjonen, trakk vi oss unna. De gikk etter hvert ut og da fikk vi låst dørene, sier Johnsen, og legger til:

- Dette uvant og kom som et sjokk på oss, sier han.

- Vet du hva som utløste dette?

- Det er jeg usikker på. De snakket sammen på språket sitt, og ut av intet så skjedde det, sier han.